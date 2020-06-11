2020-06-11T08:43:02+03:00
Общество

Дептранс пригрозил разрывами договоров не включающим кондиционеры перевозчикам

Это естественная обязанность по контракту
Виктория Никитина
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В Ростове недобросовестных водителей, не включающих кондиционеры, припугнули санкциямиВ Ростове недобросовестных водителей, не включающих кондиционеры, припугнули санкциямиФото: "КП" Архив
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Ростовский Департамент транспорта пригрозил недобросовестным водителям серьезными санкциями, если они не начнут включать в салоне кондиционер.

Об этом сообщил глава департамента Христофор Ермашов. Он поспешил напомнить перевозчикам о том, что использование кондиционеров и вентиляции - это их естественная обязанность перевозчиков, согласно заключенному контракту.

Сейчас из-за пандемии коронавируса пассажирам приходится носить маски во время поездок в общественном транспорте, а наступившая жара еще больше усугубила и без того тяжелую ситуацию. Многие ростовчане очень болезненно реагируют на этот дискомфорт. Стоит отметить, что даже в таких условиях некоторые водители не реагируют на просьбы включить систему кондиционирования воздуха. Глава департамента транспорта пригрозил, что в случае жалоб перевозчикам грозят санкции.

- Мы постоянно за этим следим, выписываем штрафы, предъявляем претензии вплоть до расторжения контрактов, - подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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