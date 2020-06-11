В Ростовской области иномарка слетела с недостроенного моста прямо в реку

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:03:40+03:00

В Ростове неосмотрительный водитель улетел в реку с недостроенного моста Фото: Областной УГИБДД

Изменить размер текста: A A

В донском регионе неосмотрительный водитель зачем-то поехал по недостроенному мосту и с разгона запустил собственную машину в реку вместе с собой.

Инцидент произошел 10 июня, в 9 часов утра на 75 км дороги Азов - Староминская. Автомобиль слетел с недостроенного моста.

- 33-летний водитель кроссовера Opel Antara двигался в сторону Краснодарского края. На одном из участков трассы был установлен знак «Проезд запрещен», тем не менее, мужчина продолжил путь, в результате чего его машина рухнула с недостроенного моста прямо в воду.

Автомобилист получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали приехавшие к месту происшествия врачи скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове многослойный ил едва не «проглотил» неосмотрительного рыбака.

От медицинской помощи едва не погибший мужчина отказался.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU