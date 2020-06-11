2020-06-11T09:03:40+03:00
Происшествия

В Ростовской области иномарка слетела с недостроенного моста прямо в реку

Водителя увезла скорая помощь
Виктория Никитина
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В Ростове неосмотрительный водитель улетел в реку с недостроенного мостаВ Ростове неосмотрительный водитель улетел в реку с недостроенного мостаФото: Областной УГИБДД
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В донском регионе неосмотрительный водитель зачем-то поехал по недостроенному мосту и с разгона запустил собственную машину в реку вместе с собой.

Инцидент произошел 10 июня, в 9 часов утра на 75 км дороги Азов - Староминская. Автомобиль слетел с недостроенного моста.

- 33-летний водитель кроссовера Opel Antara двигался в сторону Краснодарского края. На одном из участков трассы был установлен знак «Проезд запрещен», тем не менее, мужчина продолжил путь, в результате чего его машина рухнула с недостроенного моста прямо в воду.

Автомобилист получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали приехавшие к месту происшествия врачи скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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