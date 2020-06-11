Во время аномальной жары в Ростовской области жителям запрещено находиться на пляжах из-за коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:53:49+03:00

Их пребывание там противоречит мерам по противодействию распространения опасной инфекции

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Полежать на пляже и скупаться в водоемах в эти июньские выходные не смогут жители Ростовской области.Это связано в тем, что в регионе все еще действует режим самоизоляции и ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Сейчас на популярных у жителей региона пляжах дежурят полиция и МЧС. В отношении нарушителей режима самоизоляции составляются административные и выписываются штрафы. Их сумма варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме того, жители Ростовской области продолжают соблюдать масочный режим и носить одноразовые перчатки. Многие жалуются, что в жару выполнять эти требования становится почти невозможно.

В социальных сетях люди высказывают свое недовольство, отмечая, что во время аномальной жары тяжело находиться дома и отказаться от прогулок по паркам, поездок на природу, а также посещения общественных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU