В Ростовской области вынесли приговор застройщику, который обманул почти сотню дольщиков

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:06:30+03:00

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В Ростовской области Азовский городской суд вынес приговор учредителю ООО “Рост” Романа Маренича за обман 95 дольщиков. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, его приговорили к пяти годам лишения свободы.

По материалам дела, руководитель сговорился с директором этой организации и похитил все деньги участников долевого строительства в размере более 43 млн рублей. Заявленные многоквартирные дома, которые планировали разместить в переулке П. Мазепы, 43 и на 6-й линии, 37, так и не построили.

Во время расследования установлено, что мужчина также присвоил 3,7 млн рублей еще четверых участников долевого строительства. В общей сложности осужденный незаконно завладел 46,7 млн рублей.

Так, руководителя признали виновным по ст 159 УК РФ (мошенничество). Он в течение пяти лет будет отбывать наказание мошенник будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU