Дончанин отправится на восемь лет в тюрьму за убийство знакомого ножом
Жителя Азова осудили на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Горожанина Николая Н. признали виновным в убийстве своего знакомого. Подсудимый в октябре прошлого года вечером возле домовладения на улице Мостовой Спуск в селе Кагальник сильно поругался со своим знакомым. Пьяный мужчина в приступе ярости не менее девяти раз ударил потерпевшего ножом, который носил при себе на всякий случай.
В результате многочисленных травм потерпевший умер.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Осужденный в течение двух недель может обжаловать решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU