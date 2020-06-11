Дончанин отправится на восемь лет в тюрьму за убийство знакомого ножом

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:27:38+03:00

Дончанин ударил жертву ножом не менее девяти раз

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Жителя Азова осудили на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Горожанина Николая Н. признали виновным в убийстве своего знакомого. Подсудимый в октябре прошлого года вечером возле домовладения на улице Мостовой Спуск в селе Кагальник сильно поругался со своим знакомым. Пьяный мужчина в приступе ярости не менее девяти раз ударил потерпевшего ножом, который носил при себе на всякий случай.

В результате многочисленных травм потерпевший умер.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Осужденный в течение двух недель может обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU