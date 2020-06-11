В «Точке кипения» ЮФУ пройдет онлайн-хакатон по разработке IT-проектов

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:32:24+03:00

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17 и 18 июня в «Точке кипения» ЮФУ пройдет онлайн-хакатон. Он состоится в рамках второго этапа проекта Агентства стратегических инициатив и Всемирного банка World AI & Data Challenge. Известно, что его цель - разработка IT-проектов, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем с использованием больших данных и технологий искусственного интеллекта.

Так, на первом этапе организаторы предложили всем странам мира показать свои реальные проблемы, а крупным компаниям - поделиться данными, которые могут быть полезны для решения задач социально-экономического развития. И в общей сложности в жюри поступило 147 задач как из различных регионов России, так и из-за рубежа: Сингапура, Монголии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Фото: ЮФУ.

А в рамках второго этапа проекта World AI & Data Challenge IT-специалисты, data-аналитики, студенты и представители технологических компаний будут работать над решением этих проблем во время онлайн-хакатона.

Как рассказали в ЮФУ, после доработки лучших решений начнется третий этап проекта - конкурс внедрений, направленный на то, чтобы использовать разработки победителей хакатона для практического решения социально-экономических проблем в России и за рубежом.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите применить свои знания и навыки, чтобы сделать мир лучше, регистрируйтесь на хакатон World AI & Data Challenge! Сделать это можно по ссылке (перейти)