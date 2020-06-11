Донские жители сами выберут куда потратить полмиллиарда рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:59:08+03:00

На голосовании люди определят три основных направлениях, куда, по их мнению, следует направить средства.

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Жители Ростовской области смогут самостоятельно выбрать, куда именно потратить 500 миллионов рублей. Деньги направлена на борьбу с коронавирусом. Люди определять основные направления. Это может быть и закупка нового оборудование для школ, детских садов, обновление парка автомобилей скорой помощи или приобретение специальной техники для дезинфекции города.

Об этом во время заседания регионального парламента сообщил губернатор Василий Голубев. Он добавил, что пандемия - серьезная проверка на прочность всех систем жизни региона.

Именно поэтому, по его словам, провели корректировку бюджета, где пересмотрели некоторые расходы. Кроме этого, создан финансовый резерв объемом 1,5 миллиарда рублей.

- До 15 июня все министры должны представить предложения о том, что еще необходимо сделать, для эффективной работы в новых условиях, предварительно обсудив их с экспертами», - дал указания глава региона.

Будет определено 10 направлений, которые вынесут на голосование. А после, уже на самом голосовании, люди самостоятельно выберут три основных направления. Именно на это и будут выделены 500 миллионов рублей.

Отдать свой голос можно будет 1 июля, одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU