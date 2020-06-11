Алана Мамаева призналась, что регулярно бьет своего мужа-футболиста

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:15:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Нешуточные страсти кипят в молодой семье футболиста "Ростова" Павла Мамаева. Супруга полузащитника рассказала, что у них с мужем происходят регулярные драки. Такое заявление было сделано в фильме «Матч-ТВ» "Нефутбольные истории".

- С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы, - рассказывает Алана Мамаева в эфире передачи. - Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется.

Красавица-брюнетка отмечает, что дерутся они в шутку и поэтому до сих пор не развелись во время всеобщей самоизоляции, которая стала причиной распада многих пар.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", Алана Мамаева отмечала, что после скандальной истории с дракой в центре Москвы и заключения в тюрьме, Павел Мамаев перестал ходить на шумные вечеринки и стал больше времени уделять гораздо больше времени своей семье.

В "Ростове" игрок выступает под номером 10. Сейчас официальная зарплата футболиста Павла Мамаева составляет 600 тысяч евро в год, а за успешные матчи предусмотрены надбавки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала кто живет в ее доме

Алана поделилась трогательными снимками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU