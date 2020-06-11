ФК "Ростов" может купить игрока из Японии

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:00:35+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" сделал предложение о покупке игрока Кэнто Хасимото, который планировал уехать из родной Японии за границу. Он занимает позицию опорного полузащитника. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на японские СМИ.

Известно, что руководство донского рассматривает покупку на период летнего трансфера. Тренеры считают, что 26-летний Хасимото может достойно выступать в российском чемпионате. Интересно, что японец в минувшем сезоне чемпионата Японии сыграл в 34 матчах. При этом он всегда была в основном составе. Спортсмен забил три мяча и получил одно предупреждение. Договор игрока с клубом "Токио" действует до 31 января 2021 года.

Футболист Кэнто Хасимото. Фото: nikkansports.com

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", донская команда возобновит сезон 19 июня. ФК "Ростов" сыграет на выезде с противниками из города Сочи. На домашнем стадионе игроки примут противников уже 27 июня. Желто-синим предстоит напряженный матч с тульской командой ФК "Арсенал".

У ростовчан еще есть шанс улучшить результат в турнирной таблице Чемпионата России. Сейчас донской клуб занимает 4-ое место в общем рейтинге. Его обходит питерский "Зенит", "Локомотив" И "Краснодар".

ИСТОЧНИК KP.RU