В ЮФУ 13 июня пройдет День открытых дверей

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:28:58+03:00

Он состоится в формате онлайн-трансляции для поступающих в бакалавриат и специалитет

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13 июня в Южном федеральном университете пройдет День открытых дверей. Известно, что он пройдет в 12:00 в режиме онлайн-трансляции.

- В формате видеоконференции участникам будут представлены подробности приемной кампании для поступающих на программы бакалавриата и специалитета в 2020 году, - рассказали в вузе.

В частности, в рамках Дня открытых дверей онлайн будут детально рассмотрены вопросы поступления в ЮФУ в нынешнем году, о целевом наборе и целевом обучении. Также представители университета расскажут, как будут поступать в университет соотечественники и все про Военный-учебный центр в вузе. Сотрудники Приемной комиссии расскажут, как при поступлении могут помочь индивидуальные достижения, абитуриентам расскажут подробнее о программе - «Кандидат в студенты». Можно будет подробнее выяснить и про инфраструктуру, и про общежития, как и где учиться и проживать.

Сообщается, что трансляция будет доступна в социальной сети ВКонтакте, а также на официальном канале университета на портале Youtube. А для участия в мероприятии необходима регистрация (перейти).

КОНКРЕТНО

3D виртуальный тур по ЮФУ в формате 360 градусов (перейти).

Задать свои вопросы можно на адрес электронной почты zpk@sfedu.ru, в сообществе ВКонтакте (перейти).

Телефоны: для связи 8 (863) 2 370 370 или 8 800 700 33 98 и Whatsapp чат по номеру +7 961 430 99 98.