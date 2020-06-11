2020-06-11T13:38:20+03:00
Общество

Мошенники пытались обманом выманить деньги у Виктории Лопыревой

Неизвестные требовали крупную сумму на лечение якобы родственницы [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева часто делится с подписчиками историями из своей жизниВиктория Лопырева часто делится с подписчиками историями из своей жизни
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Донская красавица Виктория Лопырева чуть не попалась на уловки мошенников. О неприятном эпизоде ростовчанка решила рассказать в Instagram.

По словам обладательницы титула "Мисс Россия", совсем недавно ей поступило сообщение якобы от двоюродной сестры. Она слезно попросила красавицу помочь ей с деньгами на лечение любимой тети.

lopyrevavikalopyrevavika
Вчера Я чуть не стала жертвой мошенников. Будьте аккуратнее и предупредите близких! V #РасскажитеРодителям @petrovka.38
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Ошарашенная такими новостями блондинка решила лично узнать подробности самочувствия родственницы. Но оказалось, что никакая помощь тете не требуется - женщина здорова и чувствует себя хорошо. Мошенники были настолько убедительны, что Виктория чуть не стала жертвой аферистов.

В своем послании к поклонникам Виктория Лопырева отметила, что в последнее время стала регулярно получать подобные просьбы о помощи, часть из которых связаны с пенсионерами. Неизвестные люди просят Викторию назвать номер банковской карты, секретное слово и другие персональные данные, необходимые для проведения финансовых операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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