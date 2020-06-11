2020-06-11T14:14:00+03:00
Общество

Уходит по собственному: главный прокурор Ростовской области подал в отставку

Эту должность он занимал восемь лет
Иван ТИМОФЕЕВ
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Юрий Баранов возглавлял донское ведомство с 2012 года. Фото: официальный сайт прокуратуры Ростовской областиЮрий Баранов возглавлял донское ведомство с 2012 года. Фото: официальный сайт прокуратуры Ростовской области
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Сегодня, 11 июня, стало известно, что руководитель областной прокуратуры, Юрий Баранов, больше не будет занимать этот пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранителных органах региона.

Уточняется, что Баранов написал заявление об уходе по собственному желанию досрочно.

Юрий Баранов возглавлял прокуратуру Ростовской области с 2012 года. До этого он работал заместителем прокурора по Липецкой области, затем несколько лет являлся главным прокуроро Красноярского края.

А службу в органах начинал стажером следователя Грязинской межрайонной прокуратуры Липецкой области.

- Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. Классный чин — государственный советник юстиции 2 класса, - сообщает сайт прокуратуры Ростовской области.

Пока официальной информации о кадровых изменениях в ведомстве нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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