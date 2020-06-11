«Спасибо врачам»: В Ростове-на-Дону появилось благодарственное граффити за борьбу с пандемией
Сегодня, 11 июня, в пабликах Ростова-на-Дону активно обсуждают новое граффити, появившееся к Кировском районе донской столицы.
На стене дома, расположенного рядом с остановкой Нахичеванский, неизвестный худодник написал картину. На ней изображена женщина – врач в защитном костюме и медицинской маской на лице.
Женщина запечатлена на фоне российского триколора. Внизу подпись : «Спасибо врачам».
Очевидно, что своей работой мастер хотел выразить благодарность медикам, которые сейчас, в условиях пандемии, оказались на передовой.
Пост вызвал массу положительных отзывов и лайков.
- На самом деле-то действительно - работа сложная, зарплата маленькая, люди в большинстве своём достойные и с большим сердцем,- написал один из подписчиков паблика «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону».
ИСТОЧНИК KP.RU
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