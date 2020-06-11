2020-06-11T14:48:20+03:00
Общество

Питьевые галереи с целебной водой заработают в Железноводске с 12 июня

Желающим прогуляться по парку будут измерять температуру
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Питьевые бюветы заработают 12 июня. Фото: пресс-служба мэрии СтаврополяПитьевые бюветы заработают 12 июня. Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя
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В День России в пятницу, 12 июня, в Железноводске начнут свою работу питьевые галереи с целебной водой. Как сообщает КП-Ставрополь, специалисты закупили все необходимые дезинфицирующие средства.

Всем людям при входе в парк измерят температуру. Проверяющие будут следить за соблюдением санитарных норм.

В питьевых бюветах люди могут выпить воду из скважины минерального или артезианского источника. Медики считают, что эта вода при правильном применении помогает улучшить самочувствие.

Сейчас в Железноводске функционируют пять питьевых бюветов — «Смирновский», «Славяновский», «Западный» «Лермонтовский» и «Бювет-Книга». Вскоре откроют незаслуженно забытый источник горячий источник «Семашко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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