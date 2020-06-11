Питьевые галереи с целебной водой заработают в Железноводске с 12 июня
В День России в пятницу, 12 июня, в Железноводске начнут свою работу питьевые галереи с целебной водой. Как сообщает КП-Ставрополь, специалисты закупили все необходимые дезинфицирующие средства.
Всем людям при входе в парк измерят температуру. Проверяющие будут следить за соблюдением санитарных норм.
В питьевых бюветах люди могут выпить воду из скважины минерального или артезианского источника. Медики считают, что эта вода при правильном применении помогает улучшить самочувствие.
Сейчас в Железноводске функционируют пять питьевых бюветов — «Смирновский», «Славяновский», «Западный» «Лермонтовский» и «Бювет-Книга». Вскоре откроют незаслуженно забытый источник горячий источник «Семашко».
ИСТОЧНИК KP.RU