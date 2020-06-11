Жительница Новошахтинска заплатила 159 тысяч рублей сотруднику банка за безопасность

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:59:22+03:00

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В Новошахтинске жертвой собственной доверчивости стала местная жительница. Она в одночасье лишилась всех своих сбережений после того, как поговорила по телефону с представительным мужчиной.

Тот позвонил и представился работником банка, в котором он работает в службе безопасности. Молодой человек доверительно сообщил клиентке о мошенниках, которые в последнее время активизировались. И добавил, что причиной для его звонка стали сомнительные операции, которые в данный момент совершаются с банковским счетом клиентки. Он предположил, что это и могут быть те самые злоумышленники, а потому предложил даме обезопаситься от них. Для этого ей надо было всего лишь продиктовать имеющиеся цифры на пластиковой карте и назвать те, которые ей придут в смс сообщении.

Клиентка сделала все, что ей было велено, а закончив разговор, узнала - со счета пропали абсолютно все деньги. Тогда женщина отправилась в ближайший отдел полиции, где ей и раскрыли глаза на то, кто есть кто. В донском главке добавили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мошенника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU