В Ростовской области группу в детском саду закрыли из-за коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:05:00+03:00

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Сегодня, 11 июня, стало известно, что в детском саду номер семь, расположенном в Новочеркасске, пришлось закрыть дежурную группу. Дело в том, ребенок, посещающий детское дошкольное учреждение, общался с родственником человека, заболевшего коронавирусом.

Есть ли у самого малыша инфекция, не ясно. Сейчас у ребенка взяли кровь на анализы.

Как уточнили в региональном штабе по мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции, дежурная группа детского сада временно приостановила свою работу.

Отметим, что только за последние сутки на Дону от инфекции умерли пятеро человек. Число заболевших коронавирусом приближается к семи тысячам человек.

ИСТОЧНИК KP.RU