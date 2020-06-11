2020-06-11T15:09:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону лекарства теперь можно купить дистанционно

Разрешение на такую торговлю получила только дна аптечная сеть города
ГОШЕВ Игорь
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Теперь, чтобы купить лекарства, не обязательно идти в аптеку самому.Теперь, чтобы купить лекарства, не обязательно идти в аптеку самому.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ростове-на-Дону теперь можно онлайн купить лекарства. Как рассказали региональном Управлении Росздравнадзор, разрешение на дистанционную торговлю получила только одна аптечная сеть города. Она выполнила все условия, озвученные федеральным Правительством, и получила официальное разрешение на торговлю.

Речь идет о том, что продажа будет разрешена только тем фармацевтам, которые занимаются такого рода деятельностью не менее года, а также имеют не меньше десяти торговых точек. При этом купить товары онлайн можно не все.

- Дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных средств, - добавили в ведомстве, - а также для спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

А вот для того, чтобы не попасть в руки мошенников, посетителю онлайн-аптеки необходимо найти на сайте фармацевтической организации разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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