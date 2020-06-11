В Ростовской области ищут 84-летнего пенсионера

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:17:05+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 84-летний пенсионер. Мужчина пропал девятого июня. В тот день в обеденное время он вышел из своего дома, который расположен на улице Маресьева в городе Новошахтинске, однако обратно так и не вернулся. Где сейчас находится Александр Белашев не знают ни родные, ни близкие.

- В день пропажи он был одет в синий пиджак, красно-зеленую клетчатую рубашку, синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам, синие туфли, а на голове - светлая кепка, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Если вам что-то известно, о том, где может быть Александр Николаевич, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU