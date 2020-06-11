В Ростовской области выплаты на детей получили 359 тысяч семей
Жители Ростовской области с 1 июня начали получать выплаты на детей. Речь идет мальчиках и девочках от трех до 16 лет. Как рассказали в региональном Пенсионном фонде, деньги уже получили 359 тысяч семей на общую сумму в пять миллиардов рублей.
Кроме того, есть и еще одна мера социальной поддержки семей – ежемесячная выплата с апреля по июнь в размере пяти тысяч рублей - семьям с детьми до трех лет. Ее уже получили 101,7 тысячи семей на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей.
Там же напомнили, что родителям еще не поздно подать заявление на выплаты. Такое право у них есть до 1 октября. Оформить его можно через Госуслуги, это самый быстрый и простой способ, но можно и в ближайшем отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Правда, из-за пандемии коронавируса в регионе, они работают пока по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU