2020-06-11T15:30:02+03:00
Общество

В Ростовской области выплаты на детей получили 359 тысяч семей

По десять тысяч рублей на ребенка с трех до 16 лет дончане начали получать с 1 июня
Ольга ГОПАЛО
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Донским семьям с детьми выплачено 6,5 млрд рублей в качестве мер социальной поддержки.Донским семьям с детьми выплачено 6,5 млрд рублей в качестве мер социальной поддержки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Ростовской области с 1 июня начали получать выплаты на детей. Речь идет мальчиках и девочках от трех до 16 лет. Как рассказали в региональном Пенсионном фонде, деньги уже получили 359 тысяч семей на общую сумму в пять миллиардов рублей.

Кроме того, есть и еще одна мера социальной поддержки семей – ежемесячная выплата с апреля по июнь в размере пяти тысяч рублей - семьям с детьми до трех лет. Ее уже получили 101,7 тысячи семей на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей.

Там же напомнили, что родителям еще не поздно подать заявление на выплаты. Такое право у них есть до 1 октября. Оформить его можно через Госуслуги, это самый быстрый и простой способ, но можно и в ближайшем отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Правда, из-за пандемии коронавируса в регионе, они работают пока по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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