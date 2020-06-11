Главный врач ростовской больницы №4 рассказал о премиальных выплатах медикам из-за коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:35:51+03:00

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Крупный скандал разгорелся в Ростове-на-Дону из-за фейкового поста в социальных сетях. В Интернете появилась информация о том, что врачи городской больницы № 4 якобы не получили никаких денег за работу во время пандемии коронавируса. Главный врач этого медучрежения Павел Зайцев прокомментировал ситуацию со стимулирующими выплатами сотрудникам.

Так, медицинским работникам, которые контактировали с больными коронавирусом, выдали сразу несколько видов положенных им выплат.

По постановлению правительства РФ № 415 от 2 апреля 2020 года, в ростовской больнице №4 за апрель 42 врача получили 1 миллион 29,7 тысяч рублей, 87 человек среднего медперсонала получили в обще сумме 1 миллион 110,4 тысячи рублей, десять человек младшего медперсонала получили 110,2 тысячи рублей. В мае выплаты выдали 164 сотрудникам на сумму 2 миллиона 184,2 тысячи рублей. Это 57 врачей, 88 человек среднего медперсонала и 19 человек младшего медперсонала.

Согласно постановлению правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года за апрель и май выплаты получили 179 сотрудников. Общая сумма составила 12 миллионов 615 тысяч 320 рублей. Деньги перечислили 44 врачам и 105 сотрудникам среднего медперсонала, а также 30 специалистам младшего медперсонала.

- Стимулирующие надбавки получили все сотрудники и жалоб от медиков не поступало, - отметил главный врач ростовской городской клинической больницы № 4 Павел Зайцев.

Руководитель подчеркнул, что специалисты, желающие задать вопросы по стимулирующим выплатам во время пандемии коронавируса, могут обратиться за разъяснениями к нему лично. Главный врач пообещал лично разобраться в каждом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU