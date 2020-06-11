В Ростовской области иномарка врезалась в столб

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:43:23+03:00

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Накануне, 10 июня, в хуторе Нижнеговейный Каменского района Ростовской области произошло дорожное происшествие. Он нем сообщили местные жители, которые около десяти часов вечера позвонили на пульт единой диспетчерской службы. Очевидцы сообщили, что на улице Щаденко «Мазда 3» врезалась в столб, есть пострадавшие. На место сразу же выехали медики и инспекторы ДПС.

- По предварительным данным, водитель иномарки с признаками алкогольного опьянения при возникновении опасности не принял возможные меры к снижению скорости, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, - в результате чего допустил наезд на опору линий электропередач.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Их на автомобилях скорой помощи доставили в ближайшую больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU