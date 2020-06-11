2020-06-11T15:47:28+03:00
Коронавирус Covid-19

«Снова 90-ые?»: ростовчан возмутило, что их заставляют покупать маски при входе на Центральный рынок

Гневный пост появился в городском паблике
Иван ТИМОФЕЕВ
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Около входа в рынок продают маски. Фото: соцсетиОколо входа в рынок продают маски. Фото: соцсети
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Сегодня, 11 июня, в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» появилось сообщение о том, что на входе в Центральный рынок горожан заставляют покупать маски, а тех, кто отказываются, не пропускают на территорию.

Автор поста пишет: «На Центральном рынке парни заставляют покупать маски. Если отказываешься, то не пускают на рынок. При этом входы с других сторон свободные. Снова 90-е?».

В комментариях к посту пользователи напомнили, что сейчас продавцов и владельцев торговых точек штрафуют, если они обслуживают клиентов без масок. В магазины могут вообще закрыть.

Отметим, что, несмотря на то, что на улицах города сейчас довольно многолюдно, коронавирус, по-прежнему, представляет большую опасность. Только за минувшие сутки от него скончались пять человек. Число заболевших приближается к отметке семь тысяч человек.

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Необычный рисунок создал неизвестный уличный художник

Сегодня, 11 июня, в пабликах Ростова-на-Дону активно обсуждают новое граффити, появившееся к Кировском районе донской столицы.

На стене дома, расположенного рядом с остановкой Нахичеванский, неизвестный художник написал картину. На ней изображена женщина – врач в защитном костюме и медицинской маской на лице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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