Из дома в Ростовской области воришка вынес золота на 160 тысяч рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:51:18+03:00

За кражу можно несколько лет провести за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В полицию Азовского района обратился местный житель, который стал жертвой преступления. Он рассказал, что неизвестные пробрались к нему в дом и обворовали: из квартиры пропали золотые украшения. Их хозяин ювелирки оценил в 160 тысяч рублей.

Стражи порядка приняли заявление и начали поиск предполагаемых преступников. Оказалось что преступление - дело рук одного местного жителя. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, 31-летний мужчина уже был судим за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Позже он признался в свершении еще двух похожих преступлений. Причем его интересовал только драгметалл, который злоумышленник потом сдавал в ломбард.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дончанин находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU