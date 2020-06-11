«А почему пятки грязные?»: Фанаты раскритиковали фото в постели звезды Playboy
Знойная брюнетка из Ростова-на-Дону Мария Лиман снова взбудоражила поклонников. Красотка, которая в свое время украсила один из номеров популярного мужского журнала Playboy, нередко балует подписчиков своими свежими фотографиями, но теперь уже в Сети. Вот и на этот раз сексапильная модель опубликовала снимок, сделанный в постели.
- Я проснулась! Принесите кофе, пожалуйста! - подписала она кадр. А позже спросила: «А какие у Вас первые мысли с утра?».
Подписчики сразу же откликнулись на призыв и стали делиться своими утренними мыслями.
- Утолить голод, поесть и попить чай, - например, признался один. - Но когда вижу твои фотки, то мысли меняются.
- Ты похожа на сонного львенка, - похвалил другой. - Это мило.
- Обалденная и шикарная красоточка, - нахваливал третий.
Но один из поклонников пригляделся к фото поближе и задал вопрос: «А почему пятки грязные?». Правда, ответа на него пока не получил. Остальные же фанаты просто поставили лайки под снимком. Их оказалось больше 13 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU