2020-06-11T17:28:47+03:00
Общество

«А почему пятки грязные?»: Фанаты раскритиковали фото в постели звезды Playboy

И поделились своими утренними мыслями с Марией Лиман
ГОШЕВ Игорь
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Тысячам человек приходится по душе каждый снимок модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Тысячам человек приходится по душе каждый снимок модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Знойная брюнетка из Ростова-на-Дону Мария Лиман снова взбудоражила поклонников. Красотка, которая в свое время украсила один из номеров популярного мужского журнала Playboy, нередко балует подписчиков своими свежими фотографиями, но теперь уже в Сети. Вот и на этот раз сексапильная модель опубликовала снимок, сделанный в постели.

- Я проснулась! Принесите кофе, пожалуйста! - подписала она кадр. А позже спросила: «А какие у Вас первые мысли с утра?».

Подписчики сразу же откликнулись на призыв и стали делиться своими утренними мыслями.

- Утолить голод, поесть и попить чай, - например, признался один. - Но когда вижу твои фотки, то мысли меняются.

- Ты похожа на сонного львенка, - похвалил другой. - Это мило.

- Обалденная и шикарная красоточка, - нахваливал третий.

Но один из поклонников пригляделся к фото поближе и задал вопрос: «А почему пятки грязные?». Правда, ответа на него пока не получил. Остальные же фанаты просто поставили лайки под снимком. Их оказалось больше 13 тысяч человек.

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Я проснулась! Принесите кофе, пожалуйста!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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