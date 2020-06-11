Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля
Жители донского региона этим летом смогут без пересадок уехать на популярный черноморский курорт. Одна из транспортных компаний запустила новое направление.
Продажа билетов на прямой поезд Ростов-Евпатория откроется до конца дня 11 июня. Люди могут заранее приобрести билеты в кассах или на официальных сайтах.
- Поезда начнут курсировать по маршруту с 1 июля, - сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс»
По словам представителей компании, стоимость билетов не превысит трех тысяч рублей. В составе для удобства пассажиров поездов будут как купейные, так и плацкартные вагоны.
ИСТОЧНИК KP.RU