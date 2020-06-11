2020-06-11T16:50:52+03:00
Общество

Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля

Запущены новые маршруты
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пляжи Евпатории популярны у ростовчан. Фото: Архив КППляжи Евпатории популярны у ростовчан. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Жители донского региона этим летом смогут без пересадок уехать на популярный черноморский курорт. Одна из транспортных компаний запустила новое направление.

Продажа билетов на прямой поезд Ростов-Евпатория откроется до конца дня 11 июня. Люди могут заранее приобрести билеты в кассах или на официальных сайтах.

- Поезда начнут курсировать по маршруту с 1 июля, - сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс»

По словам представителей компании, стоимость билетов не превысит трех тысяч рублей. В составе для удобства пассажиров поездов будут как купейные, так и плацкартные вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти попытались взыскать деньги за уничтожение деревьев
Житель Ставрополя Ярослав Черкашин решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса
В Ростове застрелили бизнесмена возле своего дома
«В масках и перчатках!»: Русская русалка рассказала, как теперь будут проходить тренировки синхронисток
«Девушка-бомба»: Ростовская модель разделась на пляже в Калифорнии
Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля
«А почему пятки грязные?»: Фанаты раскритиковали фото в постели звезды Playboy
Из дома в Ростовской области воришка вынес золота на 160 тысяч рублей
«Снова 90-ые?»: ростовчан возмутило, что их заставляют покупать маски при входе на Центральный рынок
В Ростовской области иномарка врезалась в столб
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек
Главный врач ростовской больницы №4 рассказал о премиальных выплатах медикам из-за коронавируса