Ростовчане смогут уехать на поезде в Евпаторию с 1 июля

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:50:52+03:00

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Жители донского региона этим летом смогут без пересадок уехать на популярный черноморский курорт. Одна из транспортных компаний запустила новое направление.

Продажа билетов на прямой поезд Ростов-Евпатория откроется до конца дня 11 июня. Люди могут заранее приобрести билеты в кассах или на официальных сайтах.

- Поезда начнут курсировать по маршруту с 1 июля, - сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс»

По словам представителей компании, стоимость билетов не превысит трех тысяч рублей. В составе для удобства пассажиров поездов будут как купейные, так и плацкартные вагоны.

ИСТОЧНИК KP.RU