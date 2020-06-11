«Девушка-бомба»: Ростовская модель разделась на пляже в Калифорнии

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:25:59+03:00

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Эффектная блондинка Лиза Кей открыла пляжный сезон. Уроженка Ростова-на-Дону сейчас успешная модель, она живет в США и сотрудничает со многими известными брендами. Кроме того, роскошную фигуру девушка продемонстрировала и подписчикам журнала Playboy, появившись там в одном из номеров.

При этом белокурая красотка откровенно рассказывает подписчикам всю правду о модельных буднях. И признается, ей так надоедают стразы и образы, что в свободное от работы время она предпочитает спортивный стиль.

Но на этот раз модель опубликовала в Инстаграм очередной пост, в котором поделилась фото в купальнике. Судя по геолокации он был сделан на пляже в Калифорнии. А заодно хозяйка микроблога спросила и мнения подписчиков: «Норм фотка, или так себе?».

И они оценили. В числе комментариев были и такие: «Волшебная! Поэтому любая фотка с вашим участием великолепна», «Девушка-бомба», «Очень милая», «Какая милая улыбка» и «Фантастико!».

Три тысячи человек поставили под снимком свои виртуальные сердечки.

liza_kei Норм фотка, или так себе?...

ИСТОЧНИК KP.RU