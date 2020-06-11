2020-06-11T17:08:53+03:00
Общество

«В масках и перчатках!»: Русская русалка рассказала, как теперь будут проходить тренировки синхронисток

А еще показала упражнение для идеального шпагата
ГОШЕВ Игорь
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Девушки, похоже, уже соскучились по своему привычному рабочему месту. Фото: Instagram chigirevavladaДевушки, похоже, уже соскучились по своему привычному рабочему месту. Фото: Instagram chigirevavlada
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева сообщила, что команда вот-вот приступает к долгожданным тренировкам. До этого из-за пандемии коронавируса девушки-спортсменки находились на самоизоляции по домам. При этом активно тренировались.

Например, русская русалка из Ростова-на-Дону регулярно баловала поклонников видео своих тренировок. Для нее бассейном на два месяца стал пушистый ковер в гостиной, но даже там от упражнений, которые показывала пловчиха, захватывало дух. Но, судя по всему, еще чуть-чуть и девушки приступят к тренировкам в бассейне.

- День в полной изоляции, отрицательные тесты и мы уже в воде, - описала процесс Влада. - Но, несмотря на все это, мы все равно должны ходить в масках и перчатках, а также держаться подальше друг от друга и не передвигаться группами.

А еще Чигирева поделилась видео с упражнением для растяжки поперечного шпагата.

- Секрет в том, что пока вы отвлекаетесь на отжимания и наклоны, вы не так чувствуете неприятную боль в самом шпагате, - поделилась она.

Ролик с идеальным шпагатом в исполнении ростовчанки посмотрели чете тысячи человек.

chigirevavladachigirevavlada
День в полнои изоляции, отрицательные тесты и мы уже в воде
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ИСТОЧНИК KP.RU

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