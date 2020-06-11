В Ростове застрелили бизнесмена возле своего дома
В донской столице 32-летнего ростовского бизнесмена застрелили прямо возле своего дома, расположенного на проспекте Сельмаш, 16.
Убийца совершил пару выстрелов, а когда убедился, что мужчина мертв, то спешно исчез. Преступление произошло вечером 6 июня.
- На месте произошедшего нашли две гильзы калибра 9 мм, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах региона.
О погибшем мужчине известно, что он работал в сфере автоламбардного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя. По некоторой информации, дела у него шли неплохо.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU