В Ростове застрелили бизнесмена возле своего дома

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:39:58+03:00

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В донской столице 32-летнего ростовского бизнесмена застрелили прямо возле своего дома, расположенного на проспекте Сельмаш, 16.

Убийца совершил пару выстрелов, а когда убедился, что мужчина мертв, то спешно исчез. Преступление произошло вечером 6 июня.

- На месте произошедшего нашли две гильзы калибра 9 мм, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах региона.

О погибшем мужчине известно, что он работал в сфере автоламбардного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя. По некоторой информации, дела у него шли неплохо.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU