2020-06-11T18:40:42+03:00
Общество

Житель Ставрополя Ярослав Черкашин решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Парень хотел провести в игре 40 часов подряд
Виктория Никитина
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Ставрополец попытался прославиться, благодаря компьютерной игреСтаврополец попытался прославиться, благодаря компьютерной игреФото: "КП" Архив
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Обычный парень из Ставрополя решил побить новый мировой рекорд и провести в игре «Minecraft» 40 часов. Как сообщает КП-Ставрополь, он обошел прежнего рекордсмена иностранца Марка Уоллс-Соучука. Мужчина провел в игре 35 часов и 40 минут и попал в Книгу Гиннесса.

Побить этот рекорд, спустя 4 года, вызвался 21-летний Ярослав Черкашин. Он играл в прямом эфире, за которым следило двадцать человек, что является обязательным условием Книги рекордов Гиннесса.

Ставрополец Ярик остановился на 37 часе, умерев при этом 25 раз. Попытку побить рекорд он считает проваленной, ведь во время игры допустил очень много ошибок. Парень смог отправить сертификаты в Книгу Гиннеса. Ему придется ждать ответ 3-4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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