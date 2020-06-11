Власти попытались взыскать деньги за уничтожение деревьев

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:56:40+03:00

В Ростове власти попросили взыскать 130 миллионов рублей за незаконно вырубленные деревья Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Власти Ростова-на-Дону обратились в суд с двумя исками, согласно которым, они требуют взыскать 130 миллионов рублей за уничтожение деревьев. Об этом сообщили в Арбитражном суде донского региона.

Иски были предоставлены компаниям «Дорстрой» и «СМУ-Донаэродорстрой». Спор разгорелся из-за уничтожения растений. В суд заявления передали 4 июня и сейчас они уже приняты к производству. Заседания назначены на 6 и 9 июля.

Как стало известно, в прошлом году компаниями были уничтожены и повреждены более 200 деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU