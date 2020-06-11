Ростовчане стали чаще надевать маски в общественном транспорте

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:37:28+03:00

В Ростове горожане стали более добросовестно относить ся к ношению масок в общественном транспорте. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Чуть меньше,чем за месяц протоколы были составлены на 157 пассажиров и 30 водителей

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В донской столице горожане стали более ответственно относиться к ношению масок в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Стоит отметить, что с 19 мая по 10 июня в городе были проверены 1,8 тысячи единиц общественного транспорта. Самыми злостными нарушителями масочного режима стали водители АО «АТП № 5» и ООО «ТрансЭкспорт». Каждая из компаний получила по восемь протоколов за несоблюдение санитарных требований при введении режима повышенной готовности. Всего на шоферов-нарушителей было составлено 30 протоколов.

Кроме того, 157 протоколов составили на пассажиров, из них 24 на конечной остановке «Центральный рынок».

- Анализ проведенных проверок показывает, что ростовчане стали более ответственно подходить к вопросам эпидемиологической безопасности. Если раньше на конечных остановках мы выявляли по 10-12 нарушителей среди пассажиров, то сейчас эта цифра уменьшилась до 3-6, - рассказал директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.

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ИСТОЧНИК KP.RU