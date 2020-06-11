На 10 дней без горячей воды останутся жители трех районов города

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:00:05+03:00

В Ростове жители трех районов на 10 дней останутся без горячей воды Фото: "КП" Архив

В это время будут проводиться планово-профилактические работы

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В Ростове в течение 10 дней горячей водой не смогут воспользоваться жители Советского, Железнодорожного районов и центра города.

В это время ростовские коммунальщики будут проводить испытания тепловых сетей.

- Для проведения планово-профилактических работ будет остановлена Ростовская ТЭЦ-2. В связи с этим горячая вода вернётся в дома ростовчан не ранее 26 июня, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В период с 15 по 25 июня горячее водоснабжение будет прекращено в Западном жилом массиве: проспект Малиновского – улица Доватора – улица Мадояна – проспект Стачки – улица Литвинова – улица 2-я Володарского – улица Заводская – улица Каширская. А также горячей воды не будет в микрорайоне Левенцовский.

Без принять теплый душ не смогут жители домов на улице Пескова и в переулке Машиностроительном.

Кроме того без горячей воды останутся жители некоторых центральных улиц: улица Пушкинская – проспект Буденновский – улица Серафимовича – улица Сиверса – улица Маркова – улица Локомотивная – улица Мечникова – улица Текучева – переулок Журавлева. А также горячая вода будет отключена на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной и Павленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU