Неудачливый грабитель потерял свою добычу в попытке скрыться с места преступления

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:06:51+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия стало известно, что одна из местных жительниц возвращалась домой, а к ней навстречу шел неизвестный 29-летний мужчина. Злоумышленник заметил на шее у ростовчанки золотую цепочку, которую он в последствие неожиданно сорвал и скрылся с места происшествия.

Девушка незамедлительно обратилась в местный отдел полиции и показала направление, в котором скрылся злоумышленник. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого, он отрицать свою вину не стал и сообщил, что украденная драгоценность выпала у него из кармана, когда он пытался сбежать. Кроме того, позже стало известно, что мужчина ранее уже был судим за кражу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Все похищенное скоро вернется владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU