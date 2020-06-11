В Ростовской области двое приятелей задушили своего друга и подожгли под ним кровать
В Ростовской области двое мужчин жестоко расправились со своим приятелем и попытались замести следы преступления.
Инцидент произошел в городе Таганроге 6 июня. Двое приятелей 62 и 39 лет поссорились со своим 54-летним другом. В пылу ссоры они задушили его, а затем, чтобы скрыть следы своего деяния подожгли под погибшим приятелем кровать.
В настоящее время по делу ведется следствие и злоумышленники проходят по делу подозреваемыми.
- Злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU