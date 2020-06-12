2020-06-12T09:29:46+03:00
Общество

Ростовскую управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за рекламы

Жильцы оказались против размещения информации в многоквартирном доме
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Организация выплатит штраф за нарушения. Фото: Архив КПОрганизация выплатит штраф за нарушения. Фото: Архив КП
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Прокуратура Советского района Ростова отреагировала на жалобу жильцов многоквартирного дома, расположенного в Западном жилом массиве города на улице Извилистой.

Посоле проверки сотрудников прокуратуры по факту жалобы на управляющую компанию «Екатерининский» было выявлено множество нарушений. Оказалось, что организация незаконно получала деньги за размещение рекламы в лифтах города, хотя жильцы дома не давали на это своего согласия. Компания не провела ремонт, который был необходим по документации.

- Директора управляющей компании и организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

После вмешательства прокуратуры все необходимые работы были проведены в должном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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