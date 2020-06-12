2020-06-12T10:43:41+03:00
Общество

"Это же так здорово!": Анастасия Костенко вместе с маленькими дочками переезжает из шикарного московского особняка в Казань

На переезд ее вынудил муж
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко в браке с Дмитрием Тарасовым уже более двух лет. Фото:Instagram Анастасия КостенкоАнастасия Костенко в браке с Дмитрием Тарасовым уже более двух лет. Фото:Instagram Анастасия Костенко
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Одна из самых известных моделей ростовской области 25-летняя Анастасия Костенко планирует переезд из столицы в Казань. Молодая мама готовит к этому событию своих двоих маленьких дочек Милану и Еву.

Смена места жительства связана с тем, что у ее супруга подписан контракт с футбольным клубом "Рубин". Он постоянно пропадает на тренировках и не видит семью неделями. Такая разлука может плохо повлиять на отношения в паре, поэтому модель решилась покинуть пределы шикарного московского особняка и уехать к супругу на съемную квартиру. О предстоящем переезде ростовская модель Анастасия Костенко сообщила в подписчикам в своем Instagram.

-Любимый выбрал нам пристанище, и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему.Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами? Новый опыт, новый город – это же так здорово, - подчеркнула донская красавица.

Судя по всему, в браке Анастасии и Дмитрия Тарасова все хорошо.Несмотря на негативные отзывы злопыхателей дела в молодой семье идут в гору. Совсем недавно у пары появилась вторая дочка - малышка Ева. Еще одним позитивным событием стало то, что после небольшого перерыва в спортивной карьере футболист заключил контракт с казанским "Рубином".

ИСТОЧНИК KP.RU

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