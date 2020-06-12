2020-06-12T10:54:39+03:00
Общество

Молодая ростовчанка выпала из окна многоквартирного дома

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь пострадавшей. Фото: vk "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь пострадавшей. Фото: vk "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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Страшная трагедия произошла в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Накануне вечером из окна многоквартирного дома, расположенного на Днепровском, 111 девушка выпала из окна одного из верхних этажей.

Полученные травмы оказались настолько сильными, что спасти ее жизнь было уже невозможно. Медики констатировали смерть ростовчанки. На место произошедшего приехали полицейские. Снимки с места ужасной трагедии появились в популярном городском паблике "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Ростовской области выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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