Жителей Ростовской области вывезут спецрейсами из Азии

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:11:50+03:00

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Жителей Ростовской области, оказавшихся в азиатских странах во время пандемии коронавируса, вернут домой. Об этом сообщили в минкомсвязи РФ.

Людей доставят в донской регион из Индии, Индонезии, Вьетнама и Таиланда.

Так, уже в эту субботу, 13 июня, в Платове приземлятся два самолета. AFL271 Бангкок - Москва - Ростов-на-Дону с вылетом в 10:00, а также SDM6884 Гоа - Москва - Ростов-на-Дону с вылетом в 14:30. Уточняется, что полеты осуществляются по местному времени.

В последний день уходящей недели в главный ростовский аэропорт прибудут еще два вывозных рейса. Ростовчане прилетят AFL6296 из Индонезии по маршруту Деспар - Москва - Ростов-на-Дону, вылет в 09:15. Запланирован рейс AFL293 Хошимин - Москва - Ростов-на-Дону в 08:55.

Всех пассажиры, прилетевшие из азиатских стран, пройдут первичное медицинское обследование. Людям измерят температуру и проведут необходимые исследования, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В течение двух недель ростовчанам придется соблюдать 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU