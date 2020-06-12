2020-06-12T12:13:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: у погибшего было тяжелое врожденное заболевание
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: количество людей, погибших от коронавируса, достигло 64 человек. Только за последние сутки умерли еще пять человек с COVID-19, в том числе 12-летний ребенок с тяжелым врожденным заболеванием центральной нервной системы. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Медики не смогли спасти жизнь 34-летней женщины с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени. Умер 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из-за осложнений погиб 64-летний дончанин с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологическим заболеваниями, а также 83-летний пенсионер с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, коронавирусом в Ростове-на-Дону 2020 заболели уже более семи тысяч человек. Количество больных с коронавирусом в активной стадии превышает 4200 человек. Медики рекомендуют ростовчанам соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться опасной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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