МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В пятницу, 12 июня, празднование Дня России ростовчанам подпортит непогода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, синоптики прогнозируют сильный ветер и дождь.
В ближайшие часы, а затем в течение всего оставшегося дня в некоторых районах донского региона ожидаются гроза, сильные проливные дожди и град.
Порывы шквалистого ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду.
Жителям Ростовской области посоветовали отказаться от прогулок и пикников на природе, а также быть предельно осторожными при нахождении на улице.
Сильный ветер может спровоцировать обрыв линий электропередачи, падение сухих и старых деревьев, а также строительных конструкций и рекламных щитов. Во время непогоды не стоит прятаться под этими объектами, а также составлять там свои автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU