МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:43:25+03:00

Порывы шквалистого ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июня, празднование Дня России ростовчанам подпортит непогода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, синоптики прогнозируют сильный ветер и дождь.

В ближайшие часы, а затем в течение всего оставшегося дня в некоторых районах донского региона ожидаются гроза, сильные проливные дожди и град.

Порывы шквалистого ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду.

Жителям Ростовской области посоветовали отказаться от прогулок и пикников на природе, а также быть предельно осторожными при нахождении на улице.

Сильный ветер может спровоцировать обрыв линий электропередачи, падение сухих и старых деревьев, а также строительных конструкций и рекламных щитов. Во время непогоды не стоит прятаться под этими объектами, а также составлять там свои автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU