Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:10:19+03:00

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Народный избранник оказался на скамье подсудимых из-за любви к государственным выплатам. Депутат городской думы Донецка Константин Ромашка признал себя виновным в мошенничестве.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, в подделке документов ему помогли в «Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области». Депутат получил справку об инвалидности, хотя не имел на это законных оснований. Затем народный избранник пришел в пенсионный фонд. В течение нескольких лет государство выплачивало ему ежемесячные денежные выплаты

- Обвиняемый нанес ущерб государству в размере 380 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Суд приговорил депутата к 1,6 годам заключения условно, а также штрафу в 40 тысяч рублей. Возвращать полученные незаконным путем от государства деньги народный избранник не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU