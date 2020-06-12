На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:53:37+03:00

За сутки COVID-19 подтвердился почти у 200 человек

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Специалисты выявили новые случаи заражения коронавирусом в 26 городах и районах Ростовской области. Как рассказали в региональном правительстве, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 198 человек.

В числе зараженных оказались 92 жителя Ростова-на-Дону. Более сотни заболевших выявили в районах области. Лидером оказался Белокалитвинский район, где коронавирусом заболели 13 человек. В Батайске выявили 11 больных. В Неклиновском районе восемь случаев заражения, по семь – в Семикаракорском районе и Каменске-Шахтинском, по шесть – в городах Гуково, Шахты, по пять – Миллеровском и Мясниковском районах. По четыре зараженных – из Константиновского района и Азова, по трое – из Октябрьского, Ремонтненского районов, Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога. Еще по два случая заражения в Волгодонске, Зверево, Каменском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Усть-Донецком районах.

По одному случаю заболевания коронавирусом зарегистрировано в Азовском, Аксайском и Тацинском районах Ростовской области.

Напомним, 12 июня в регионе зарегистрировано 7 тысяч 152 случая заражения COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни 64 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU