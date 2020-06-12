В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
В пятницу, 12 июня, в донской столице «Ростов Арена» и городская телебашня в честь праздника Дня России изменят свой внешний вид, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Горожане смогут понаблюдать за этим зрелищем вечером.Синие, белые и красные огни украсят телебашню необычным светом с 21:00 до 23:00. На стадион «Ростов Арена» горожане смогут увидеть это с 20:00 до 24:00.
Ростовчане могут участвовать в онлайн мероприятиях в социальных сетях. В регионе пройдетфестиваль граффити «День России», флешмобы «Флаги России» и «#ОКНАРОССИИ» и концерты во дворах «#МЫРОССИЯ. Напряженная эпидемическая обстановка из-за коронавируса не позволяет проводить традиционные общественно-массовые мероприятия. Однако, с 12 июня в Ростовской области действуют ряд послаблений. Людям разрешили посещать парикмахерские, ателье, химчистки и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU