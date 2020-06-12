Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области
В пятницу, 12 июня, в Ростовской области флаг России торжественно подняли на самом высоком в Ростовской области флагштоке. Триколор развивается на южном въезде в Аксай. Об этом сообщает управление информационной политики региона.
После торжественного поднятия флага для людей прошел мини-концерт патриотической песни. Все выступления артистов транслировались в режиме онлайн на страничке администрации Аксайского района.
Увидеть выступления все желающие смогут в любое время. Во время трансляции концерт посмотрели почти полтысячи человек. Такое количество просмотров выступления зафиксировано в течение первого часа с момента размещения видеоролика с социальных сетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
«Ростов Арена» и городская телебашня в честь праздника Дня России изменят свой внешний вид (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU