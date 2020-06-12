Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:11:23+03:00

Флаг России торжественно подняли на самом высоком в регионе флагштоке. Фото: правительство Ростовской области

Его установили на южном въезде в Аксай

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В пятницу, 12 июня, в Ростовской области флаг России торжественно подняли на самом высоком в Ростовской области флагштоке. Триколор развивается на южном въезде в Аксай. Об этом сообщает управление информационной политики региона.

После торжественного поднятия флага для людей прошел мини-концерт патриотической песни. Все выступления артистов транслировались в режиме онлайн на страничке администрации Аксайского района.

Увидеть выступления все желающие смогут в любое время. Во время трансляции концерт посмотрели почти полтысячи человек. Такое количество просмотров выступления зафиксировано в течение первого часа с момента размещения видеоролика с социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU