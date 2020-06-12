"Счастлив с тобой!": Баста удивил редким свадебным фото

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:26:37+03:00

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Очередную годовщину свадьбы отметили в семье рэпера Василия Вакуленко. Он с женой Еленой Пинской отметил 11-летие со дня свадьбы.

Согласно народным поверьям, на 11 год брака отношения отшлифовались как сталь. Семья может противостоять любыми неприятностям и бедам. На стальную свадьбу гости дарят супругам предметы из этого материала. Считается,что вещи принесут удачу и счастье в дом.

-Счастлив с тобой, Моя Любовь!, - подписал трогательный снимок Баста.

Василий Вакуленко случайно познакомился с Еленой Пинской. Они оказались в одном ресторане, когда музыкант давал интервью. Будущая жена Басты подошла к артисту и призналась, что восхищается его творчеством. Молодые люди разговорились и выяснили, что у них много всего общего, более того, они являются чуть ли не соседями, их дома находились в одном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU