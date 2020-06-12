Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый артист Павел Деревянко после очередных съемок отправился отдыхать на Алтай. красивейшие пейзажи настолько пришлись по душе артисту, что он решился на строительство дома.

Выбор артиста пал на земельный участок в горах. Судя по всему, оттуда открываются красивейшие панорамы, которые демонстрируют всю красоту природы. Что еще подтолкнуло Деревянко на строительство в таком необычно месте - неизвестно, ведь артист уроженец Ростовской области. Сейчас он большую часть времени живет в Москве или находится на гастролях.

- Основа нашего будущего дома, - сообщил Павел Деревянко в Instagram.

Подписчикам пришелся по душе выбор артиста. Виды алтайских гор завораживают и манят.

pablo_derevyanko Павел Деревянко с дочками

Известно, что Павел Деревянко вместе с женой вопитывает двоих дочек. Артист сожалеет, что из-за напряженного рабочего графика у него почти не остается времени на семью. Детей он видит редко,а хотелось бы встречаться гораздо чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU