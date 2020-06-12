2020-06-12T16:56:35+03:00
Общество

Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай

Артист строит дом в горах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Павел Деревянко решился на стройку на Алтае. Фото: Instagram Павел ДеревянкоПавел Деревянко решился на стройку на Алтае. Фото: Instagram Павел Деревянко
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Знаменитый артист Павел Деревянко после очередных съемок отправился отдыхать на Алтай. красивейшие пейзажи настолько пришлись по душе артисту, что он решился на строительство дома.

Выбор артиста пал на земельный участок в горах. Судя по всему, оттуда открываются красивейшие панорамы, которые демонстрируют всю красоту природы. Что еще подтолкнуло Деревянко на строительство в таком необычно месте - неизвестно, ведь артист уроженец Ростовской области. Сейчас он большую часть времени живет в Москве или находится на гастролях.

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Горец 3. #алтай #горныйалтай
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- Основа нашего будущего дома, - сообщил Павел Деревянко в Instagram.

Подписчикам пришелся по душе выбор артиста. Виды алтайских гор завораживают и манят.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Павел Деревянко с дочками
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Известно, что Павел Деревянко вместе с женой вопитывает двоих дочек. Артист сожалеет, что из-за напряженного рабочего графика у него почти не остается времени на семью. Детей он видит редко,а хотелось бы встречаться гораздо чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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