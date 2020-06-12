Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай
Знаменитый артист Павел Деревянко после очередных съемок отправился отдыхать на Алтай. красивейшие пейзажи настолько пришлись по душе артисту, что он решился на строительство дома.
Выбор артиста пал на земельный участок в горах. Судя по всему, оттуда открываются красивейшие панорамы, которые демонстрируют всю красоту природы. Что еще подтолкнуло Деревянко на строительство в таком необычно месте - неизвестно, ведь артист уроженец Ростовской области. Сейчас он большую часть времени живет в Москве или находится на гастролях.
- Основа нашего будущего дома, - сообщил Павел Деревянко в Instagram.
Подписчикам пришелся по душе выбор артиста. Виды алтайских гор завораживают и манят.
Известно, что Павел Деревянко вместе с женой вопитывает двоих дочек. Артист сожалеет, что из-за напряженного рабочего графика у него почти не остается времени на семью. Детей он видит редко,а хотелось бы встречаться гораздо чаще.
ИСТОЧНИК KP.RU