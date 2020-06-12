В День России паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:36:59+03:00

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В День России губернатор ростовской области Василий Голубев вручил паспорта граждан РФ лучшим ученикам школ и лицеев донской столицы.

Руководитель от души поздравил всех ребят, которые в этот день стали полноправными гражданами страны.

- Получить свой первый «взрослый» документ –-паспорт гражданина РФ – в такой праздник – особая честь. Думаю, этот день вам запомнится на всю жизнь, так как паспорт гражданина вы получил в год 75-летия Великой Победы, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Ростовской области. - Нам повезло жить в замечательном уголке страны – в щедром, благодатном Донском крае. Наша область немыслима вне России, без неё, и мы – неотъемлемая часть уникального государства с многовековой историей, и этим можно и нужно гордиться. С Днём России вас, друзья! Пусть вам всегда сопутствует успех в добрых начинаниях на благо Отечества!

В торжественной обстановке паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU