В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию

12 Июнь 2020 2020-06-12T20:18:04+03:00

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Два подростка попали в аварию на дороге городе Донецке Ростовской области в пятницу, 12 июня. Об этом сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

По предварительной информации, два подростка решили покататься по улице Северная, но далеко не уехали.16-летний водитель скутера выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. Мотоцикл врезался в микроавтобус, в салоне которого находилось восемь пассажиров.

- 16-летний подросток, который управлял скутером, а также его 15-летний пассажир были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU