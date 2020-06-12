В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию
Два подростка попали в аварию на дороге городе Донецке Ростовской области в пятницу, 12 июня. Об этом сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
По предварительной информации, два подростка решили покататься по улице Северная, но далеко не уехали.16-летний водитель скутера выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. Мотоцикл врезался в микроавтобус, в салоне которого находилось восемь пассажиров.
- 16-летний подросток, который управлял скутером, а также его 15-летний пассажир были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU