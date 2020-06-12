2020-06-12T20:18:04+03:00
Общество

В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию

Их отправили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пострадавших в ДТП госпитализировалиПострадавших в ДТП госпитализировалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Два подростка попали в аварию на дороге городе Донецке Ростовской области в пятницу, 12 июня. Об этом сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

По предварительной информации, два подростка решили покататься по улице Северная, но далеко не уехали.16-летний водитель скутера выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. Мотоцикл врезался в микроавтобус, в салоне которого находилось восемь пассажиров.

- 16-летний подросток, который управлял скутером, а также его 15-летний пассажир были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию
Матч ФК «Сочи»-«Ростов» пройдет с участием зрителей
В День России паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области
Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай
"Счастлив с тобой!": Баста удивил редким свадебным фото
Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области
В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах
Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии
Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом
МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19