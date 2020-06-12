В Ростовской области объявлен режим повышенной пожароопасности
Главное управление МЧС по Ростовской области объявило высокий класс пожароопасности в ближайшие дни в донском регионе.
В северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных, местами в центральных районах, Приазовье, а также в Ростове-на-Дону сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Все это может привести к возникновению ландшафтных пожаров полях, лесах, а также на озерах, где есть заросли сухой травы и камыша.
Сотрудники областного управления просят жителей донского региона соблюдать элементарные правилами пожарной безопасности, например, не бросать окурки, отказаться от розжига костров на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU