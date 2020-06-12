2020-06-12T22:08:18+03:00
Общество

Экс-сотрудники ростовской гостиницы обокрали своего работодателя

Виновных ждет серьезное наказание
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Архив КППолицейские возбудили уголовное дело. Фото: Архив КПФото: другой источник.
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В донской столице двое мужчин решили обокрасть своего бывшего работодателя. Рабочие вынесли мебель и заложили ее в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Обнаруживший пропажу руководитель обратился с заявлением в полицию. Подозреваемых в преступлении удалось задержать быстро. Ими оказались двое молодых мужчин 28 и 31 года.

.-Общая сумма ущерба, нанесенная владельцу бизнеса, составила более 160 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В случае, если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы, исправительные работы или штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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